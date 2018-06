Budapeszt "ciągle podsyca nienawiść". Węgierskie ustawy "haniebne i ksenofobiczne"

Video: Reuters

Węgierski parlament przegłosował pakiet ustaw...

20.06 | Węgierski parlament przyjął w środę pakiet ustaw antyimigracyjnych, przewidujący między innymi, że za finansową i logistyczną pomoc migrantom nielegalnie dostających się do tego kraju groziłaby kara do roku pozbawienia wolności. Wcześniej przyjęto poprawkę do konstytucji przewidującą, że na Węgrzech nie wolno osiedlać obcej ludności, o ile osoby te nie mają prawa pobytu i swobodnego przemieszczania się.

»