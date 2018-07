70 tysięcy dolarów za zabicie psa. Gang narkotykowy wyznaczył nagrodę

Video: TVN24 Poznań/KPP Turek

Narkotyki w bagażniku

4.04| Zatrzymali go do rutynowej kontroli. Chcieli tylko sprawdzić co wiezie w bagażniku. I tak policjanci z Turku (woj. wielkopolskie) znaleźli w bmw słoik z białym proszkiem. - Po badaniu okazało się, że to amfetamina. Zatrzymaliśmy 39-latka - mówi Piotr Garstka z wielkopolskiej policji.

