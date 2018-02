Ekstradycja "ekwadorskiego Pabla Escobara" do USA





Washington Edison Prado, znany również pod pseudonimem Gerald, jest oskarżony o wysłanie setek ton kokainy do USA. Mężczyzna, aresztowany w Kolumbii w kwietniu ubiegłego roku, został przewieziony do USA.

Wenezuelczycy szturmują granicę z Kolumbią Tysiące... czytaj dalej » Prado - szef kartelu narkotykowego, nazywany "Pablo Escobar z Ekwadoru", został przekazany amerykańskiej policji w sobotę - poinformowała Prokuratura Generalna Kolumbii.



Wcześniej bezskutecznie próbował powstrzymać ekstradycję utrzymując, że należy do Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC) - jej bojownicy objęci są amnestią.



Prokuratura poinformowała, że Prado był eskortowany przez 50 komandosów i agentów różnych służb.

10 szybkich łodzi tygodniowo

Prado jest porównywany do dawnego barona narkotykowego z Kolumbii - Pabla Escobara - szefa kartelu z Medellín. Tak jak Escobar trzy dekady temu, Prado miał ambicje zostać największym dostawcą kokainy do USA. Przez wiele lat, co tydzień wysyłał do Stanów Zjednoczonych przynajmniej 10 szybkich łodzi, każda z toną kokainy na pokładzie.