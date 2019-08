Zajrzeli do trumny, znaleźli 300 kilogramów marihuany

Video: Fakty TVN

Dilerzy mają sezon, narkotyki zbierają śmiertelne żniwo

Producenci i dilerzy narkotyków i dopalaczy mają "żniwa". Najwięcej zatruć notuje się od czerwca do września. I choć liczba zatruć w ciągu czterech lat ogólnie zaczęła spadać, to nie ma co się łudzić - nie ma na rynku tzw. bezpiecznych narkotyków. Zwłaszcza, że kwitnie handel nowymi narkotykami przez internet. Nie wszędzie dopalacze traktowane są - tak jak w Polsce - na równi z narkotykami. Więcej w "Faktach" o 19:00.

