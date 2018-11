"Potwór bez serca". Zamordował ciężarną żonę i dwie córki, usłyszał wyrok

To największy zbrodniarz w historii USA? Przyznał się do ponad...

Jeśli jego zeznania się potwierdzą, to będzie to znaczyło, że zabił ponad 90 osób w ciągu kilkudziesięciu lat. Na razie udało się potwierdzić 30 zarzutów. 78-letni Samuel Little został skazany tylko za trzy morderstwa. Do kolejnych przyznał się już w celi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

