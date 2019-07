Dwa samoloty zderzyły się na płycie

Na amsterdamskim lotnisku Schiphol lekko zderzyły się dwa samoloty lini KLM i EasyJet. Incydent spowodował kilkugodzinne opóźnienia na lotnisku w stolicy Holandii.

Obie maszyny - zmierzający do Londynu airbus A320 linii EasyJet i skierowany do Madrytu boeing 737-800 linii KLM (których Schiphol jest głównym portem lotniczym) - kierowały się na pas startowy., kiedy skrzydło samolotu EasyJet uderzyło w gotowego do odlotu boeinga KLM.

Pasażerowie obu samolotów zostali ewakuowani.

Wielogodzinne opóźnienia

Jeden z pasażerów EayJet relacjonował, że doświadczył "lekkiego wstrząsu", jednak uznał, że w zdarzeniu nie ma nic niezwykłego. Podróżujący tym samolotem ponad godzinę czekali na płycie, aż służby rozwiążą problem. Choć na wznowienie lotu czekali przez następne cztery godziny, to jeden z pasażerów przekazał, iż "cieszy się, że wszyscy są w dobrym stanie".

Pasażerowie KLM do stolicy Hiszpanii zastępczym samolotem odlecieli nieco szybciej - po 2,5-godzinnym opóźnieniu. W tym czasie opóźnione o kilka godzin były także loty między innymi do Barcelony, Lizbony i Antalii.

Linie EasyJet potwierdziły zdarzenie w opublikowanym oświadczeniu. Przekazano, że pasażerowie bezpiecznie opuścili samolot, wrócili do terminalu i tam otrzymali vouchery na napoje.

Żadna z maszyn nie wyleciała tego dnia. Obecnie specjaliści sprawdzają ich stan techniczny.

Źródło: Reuters Kolizja samolotów EasyJet i KLM na lotnisku Schiphol Źródło: Wikipedia / JurgenNL Port Lotniczy Amsterdam-Schiphol