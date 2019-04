Waszyngton uderza w wenezuelski reżim. Firmy i statki objęte sankcjami

Amerykański Departament Skarbu wpisał w piątek na listę podmiotów objętych sankcjami cztery firmy i dziewięć należących do nich statków, które transportowały wenezuelską ropę naftową na Kubę.

Trzy z firm mają siedzibę w Liberii i każda z nich jest właścicielem jednego tankowca, a czwarta - we Włoszech i należy do niej sześć objętych sankcjami statków. Jak podało, w komunikacie ministerstwo skarbu, transportowały one ropę z Wenezueli na Kubę w okresie od stycznia do marca tego roku.

Dowodził kontrwywiadem, porzucił Maduro, miał przemycić tony kokainy. Były generał zatrzymany Były wenezuelski... czytaj dalej » - Nadal będziemy brać na cel firmy, które transportują wenezuelską ropę na Kubę, gdyż czerpią one zyski w czasie gdy reżim (Nicolasa - red.) Maduro rabuje surowce naturalne. Wenezuelska ropa należy do narodu wenezuelskiego i nie powinna być używana jako karta przetargowa do wspierania dyktatorów i przedłużania represji - oświadczył szef resortu Steven Mnuchin.

W Wenezueli od ponad dwóch miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro lider opozycji Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę rywala za nielegalną. Stany Zjednoczone jako pierwsze uznały Guaido za prawowitego reprezentanta Wenezueli, a ich śladem poszło kilkadziesiąt innych państw, w tym większość członków UE. USA nałożyły też szereg sankcji gospodarczych na reżim Maduro.