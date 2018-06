Kolacja z ubogimi po nominacji polskiego kardynała. Przybył sam papież

Video: Martyna Mućka / Fakty po południu

Arcybiskup z Polski, papieski jałmużnik, został kardynałem

Arcybiskup Konrad Krajewski wchodzi do grona kardynałów. Mówi się o nim, że to człowiek papieża do zadań specjalnych, bo kapelusz kardynalski dostaje człowiek, który od 5 lat kieruje papieskim biurem dobroczynności. To on w imieniu papieża idzie do bezdomnych, głodnych i uchodźców na ulicach Rzymu. Bezdomni mówią o nim po prostu - uczynny gość.

»