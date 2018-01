Time's Up. "Minął czas dla nieprzeniknionego monopolu"





»

27.12.2017 | "Złapał mnie za krocze. Robił to naprawdę... Video: Monika Krajewska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS 27.12.2017 | "Złapał mnie za krocze. Robił to naprawdę... Kolejny przypadek molestowania seksualnego w amerykańskich liniach lotniczych. Ten najnowszy dotyczy mężczyzny, który miał dotykać dwie współpasażerki. Kobiety przed kamerami opowiadają o całym zajściu. Mają żal przede wszystkim do personelu pokładowego, który - ich zdaniem - zrobił o wiele za mało, by mogły w miarę komfortowo kontynuować podróż. Kobiety podkreślają też niezwykle istotną rzecz - samolot to zamknięta przestrzeń, z której ucieczka jest praktycznie niemożliwa. Takich przypadków jest niestety coraz więcej i dotyczą bardzo wielu linii lotniczych. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Podsumowanie roku 2017 w świecie kina przedstawił Tomasz... Video: TVN24 BiS Podsumowanie roku 2017 w świecie kina przedstawił Tomasz... - To był niesamowity rok dla filmu. Pojawia się po raz pierwszy od dawna problem wytypowania faworytów, a lada moment mamy Złote Globy, Oscary. Bardzo ciężko będzie wskazać tych, którzy będą liczyć się w ostatecznej rozgrywce - podsumowywał miniony rok w kulturze Tomasz Marcin Wrona, dziennikarz działu kultura i styl tvn24.pl. - Każdy najważniejszy festiwal, w Cannes, Wenecji, Berlinie, Toronto i Sundance pokazywał filmy, które przejdą do historii kina - zauważał. - Jednak 2017 rok, po 5 października, czyli po publikacji "New York Times" będzie pamiętany jako rok olbrzymiego skandalu, największej afery seksualnej w historii Hollywood, czyli afery Weinsteina - oceniał Wrona. Jak przypominał, "niektórzy uważali go za największego boga Hollywood" zobacz więcej wideo »

Foto: Shutterstock | Video: Monika Krajewska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS Kobiety w Hollywood ruszają z kampanią przeciw molestowaniu. Problem nie dotyczy tylko świata filmu. Na nagraniu "Fakt z Zagranicy" TVN24 BiS

Ponad 300 aktorek, scenarzystek, agentek, reżyserek i producentek uruchomiło inicjatywę Time's Up, która ma pomagać w walce z molestowaniem seksualnym w przemyśle filmowym i poza nim. Wśród popierających inicjatywę są Reese Witherspoon i Cate Blanchett.

Informacja o projekcie została ogłoszona w formie listu otwartego w płatnym ogłoszeniu na łamach wtorkowego wydania "New York Timesa".



Time's Up (ang. czas minął) to "wspólny apel o zmianę, kierowany przez kobiety w przemyśle rozrywkowym do kobiet wszędzie" - napisały pomysłodawczynie projektu. "Walka kobiet o udział, awans i bycie słyszanymi" musi się zakończyć, "minął czas dla nieprzeniknionego monopolu" - dodały.

Efekt Weinsteina. Seksafera, która zmieni Hollywood Molestował,... czytaj dalej » W liście zaadresowanym do "każdej kobiety (...), która musiała bronić się przed niechcianymi propozycjami natury seksualnej", mowa jest o tym, że molestowanie często może być kontynuowane, bo "sprawcy i pracodawcy nie są za nie karani". Wzywa się też do walki z "nierównością płci oraz nierównym podziałem władzy", a także apeluje o równorzędne nagradzanie tej samej płacy niezależnie od płci pracownika.



Inicjatywa, wspierana m.in. przez Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Evę Longorię i Emmę Stone, zebrała już 13 milionów dolarów na swoją działalność. Zebrane środki będą przeznaczane m.in. na finansowanie pomocy prawnej dla ofiar molestowania seksualnego w miejscu pracy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.



Kampania Time's Up jest kierowana przede wszystkim do osób, których nie stać na obronę, w tym do zatrudnionych w rolnictwie i fabrykach oraz w zawodach opiekuńczych. "Niektórzy uważali go za ostatniego boga Hollywood". Niesamowity rok dla filmu - To był... czytaj dalej »

Zerwać pakt milczenia

W grudniu tygodnik "Time" opublikował listę "osób, które zerwały pakt milczenia", czyli kobiet i mężczyzn, które publicznie wypowiedziały się przeciwko molestowaniu seksualnemu, i uznał globalny ruch przeciw molestowaniu #Metoo za "Człowieka Roku" 2017.



W 2017 roku akcja Metoo zdobyła duży rozgłos, a rozpoczęła się od apelu aktorki Alyssy Milano na Twitterze, by osoby, które zetknęły się z molestowaniem seksualnym, ujawniły się w mediach społecznościowych w geście solidarności z innymi ofiarami oraz by pokazać powszechność tego zjawiska. Między październikiem a grudniem hasztag #metoo został użyty na Twitterze ponad 6 mln razy.



Przyczyną Metoo stał się skandal z udziałem wpływowego producenta filmowego Harveya Weinsteina, którego kilkadziesiąt kobiet oskarżyło o molestowanie, a kilka o gwałt.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Podsumowanie roku 2017 w świecie kina przedstawił Tomasz Marcin Wrona