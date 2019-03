Chciała zrobić selfie z jaguarem. Rzucił się na nią

Do inzydentu doszło w sobotę. "Odwiedzająca doznała obrażeń ciała niezagrażających jej życiu. Na prośbę rodziny wezwano sanitariuszy" - poinformowało w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze Wildlife World Zoo w Phoenix.

- Nie ma sposobu na ludzi, którzy przekraczają bariery ochronne. Ale one są tam nie bez powodu - skomentował dyrektor zoo Mickey Ollson, cytowany przez BBC.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR