Biały Dom wybrał miejsce szczytu G7. Klub golfowy Trumpa na Florydzie





Jeden z klubów golfowych Donalda Trumpa niedaleko Miami na Florydzie będzie gościł szczyt grupy G7 w roku 2020 - poinformował w czwartek Biały Dom. Jak dodał szef prezydenckiej administracji, trwają także dyskusje, czy na spotkaniu powinien pojawić się prezydent Rosji Władimir Putin.

Szef administracji Białego Domu Mick Mulvaney tłumaczył dziennikarzom, że decyzja o wyborze miejsca jest wynikiem pracy zespołów, które dokonywały rozpoznania w możliwych lokalizacjach na zorganizowanie przyszłorocznego szczytu. Pod uwagę brane były lokalizacje w Kalifornii, Kolorado, Karolinie Północnej, Michigan, Tennessee, Utah, a także na Hawajach i Florydzie - mówił Mulvaney cytowany przez BBC.

Ostatecznie uznano, że ośrodek Trump National Doral, niedaleko Miami na Florydzie jest "zdecydowanie najbardziej dogodnym miejscem na takie spotkanie".

- Rozmawiałem z członkami jednego z zespołów, gdy wrócili z rozpoznania. Zapytałem "jak było?". Odpowiedzieli: "nie uwierzysz, ale to miejsce wygląda tak jakby było zbudowane specjalnie na takie wydarzenia" - powiedział Mulvaney.

Jak dodał, klub golfowy Doral zostanie udostępniony "po kosztach" co pozwoli zaoszczędzić miliony dolarów z kieszeni amerykańskich podatników.

"Prezydent użył właśnie siły swojego urzędu"

Mulvaney zaznaczył, że wybór klubu golfowego należącego do przedsiębiorstwa The Trump Organization nie będzie wiązał się z korzyściami finansowymi dla samego prezydenta. Jak dodał, "marka Donalda Trumpa jest wystarczająco silna", by nie potrzebować dodatkowej reklamy.

Innego zdania jest organizacja Citizens for Responsibility and Ethics in Washington zajmująca się kontrolowaniem poczynań polityków. "Prezydent użył właśnie siły swojego urzędu, by wesprzeć własny, borykający się z problemami biznes golfowy" - przekazała organizacja w komunikacie cytowanym przez agencję Associated Press.

Sam Trump tłumaczył już wcześniej, że nie jest zaangażowany w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i to jego rodzina prowadzi biznes.

Następny szczyt G7 w USA

G7 skupia najbardziej uprzemysłowione państwa świata: USA, Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Kanadę. Przyszłoroczny szczyt grupy odbędzie się w dniach 10 - 12 czerwca.

Mulvaney przekazał, że trwają dyskusje o tym, czy Donald Trump powinien zaprosić na spotkanie na Florydzie prezydenta Rosji Władimira Putina. Rosja została wykluczona z grupy G7 (przed wykluczeniem - G8) w związku z aneksją Krymu, której dokonano w 2014 roku. Donald Trump sugerował jednak, że kraj ten powinien wrócić do stołu.

Szef amerykańskiej administracji prezydenckiej poinformował także, że zmiany klimatu nie będą na agendzie przyszłorocznego szczytu - przekazało BBC. Jak powiedział, głównym tematem będą "wyzwania stojące przed globalną gospodarką".

Szczyt G7 w 2019 roku odbył się we francuskim Biarritz.

Źródło: PAP Państwa G7