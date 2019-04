Odpowiadała za bezpieczeństwo krajowe. Trump poinformował, że odchodzi

Sekretarz do spraw bezpieczeństwa krajowego Kirstjen Nielsen odchodzi ze swojego stanowiska - poinformował prezydent USA Donald Trump. Dodał, że tymczasowym szefem tego resortu zostanie Kevin McAleenan, obecny komisarz Służby Celnej i Ochrony Granic.

"Sekretarz ds. bezpieczeństwa krajowego Kirstjen Nielsen odchodzi ze stanowiska i chciałem jej podziękować za jej pracę" - napisał Trump na Twitterze.



Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 kwietnia 2019



46-letnia Nielsen była szefową tego resortu od grudnia 2017 r. Na tym stanowisku firmowała kontrowersyjną i niepopularną politykę Trumpa w dziedzinie imigracji, zwłaszcza decyzji budowy muru na granicy USA z Meksykiem, proklamowania w rejonie południowej granicy stanu zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz praktyki rozdzielania dzieci migrantów od ich rodziców.

Mimo to - jak zauważają obserwatorzy - jej współpraca z Trumpem od pewnego czasu nie układała się dobrze, chociaż publicznie zawsze była wobec niego w pełni lojalna i broniła jego polityki. Nielsen deklarowała, w tym podczas przesłuchań w Kongresie, że "będzie bez wytchnienia" pracować aby "naprawić nieskuteczny system imigracyjny", a jeszcze w sobotę chwaliła funkcjonariuszy straży granicznej za ich "pełną poświęcenia" pracę.



Jak zauważa agencja Reutera, prezydent – głoszący, że chce ograniczyć nielegalną imigrację - nie był jednak ostatnio zadowolony z jej pracy, a zwłaszcza z sytuacji na południowej granicy, gdzie rośnie liczba nielegalnych imigrantów. Niedawno zagroził nawet zamknięciem wszystkich przejść granicznych z Meksykiem.



Ogłoszenie dymisji Nielsen nastąpiło dzień po wizycie Trumpa na tej granicy.

Źródło: EPA/MICHAEL REYNOLDS/PAP Kirstjen Nielsen i Donald Trump w lepszych dla siebie czasach