Kirgistan ma nowego premiera. Dzień po dymisji poprzedniego rządu

Parlament Kirgistanu wyznaczył w piątek Muchamedkalija Abylgazijewa na premiera. Jego kandydaturę wysunęła Socjalistyczna Partia Kirgistanu, stojąca na czele koalicji rządowej.

Muchamedkalij Abylgazijew, nowy premier Kirgistanu, w przeszłości był szefem sztabu obecnego prezydenta kraju Suronbaja Dżinbekowa.

Wotum nieufności dla rządu

W czwartek prezydent zdymisjonował rząd Sapara Isakowa w następstwie wotum nieufności, które wcześniej tego dnia wyraził wobec gabinetu parlament.



Dymisja rządu ma miejsce w sytuacji walki o władzę między obecnym prezydentem a poprzednim szefem państwa i przywódcą Socjaldemokratycznej Partii Kirgistanu (SDPK) Ałmazbekiem Atambajewem - wskazuje agencja Reutera.



Zdymisjonowanie rządu Isakowa to zwieńczenie serii zmian personalnych, które Dżinbekow rozpoczął wkrótce po dojściu do władzy w listopadzie zeszłego roku, usuwając ze stanowisk osoby mianowane przez swego poprzednika - dodaje Reuters. Isakow był premierem od sierpnia 2017 roku.

Konflikt prezydentów

Prezydent Kirgistanu nie leci do Rosji. Obawia się zamieszek w kraju Prezydent... czytaj dalej » Atambajew poparł Dżinbekowa w wyborach prezydenckich w październiku 2017 roku, ale w kwietniu bieżącego roku zaczął go krytykować - podał Reuters. AFP informuje z kolei, że napięcia między Atambajewem a Dżinbekowem zaczęły się pojawiać w związku z kilkoma nominacjami.

Były prezydent Kirgistanu wezwał też brata obecnego szefa państwa, żeby zrezygnował z mandatu poselskiego, z kolei Dżinbekow zwolnił kilku wysokich rangą funkcjonariuszy państwowych związanych z Atambajewem.

Niestabilny kraj

Liczący sześć milionów mieszkańców Kirgistan, w którym znajduje się rosyjska baza wojskowa, jest niestabilny od czasu uzyskania niepodległości w 1991 roku. Atambajew był pierwszym prezydentem Kirgistanu, który odszedł z urzędu ze względu na kończącą się kadencję. Dwóch poprzednich szefów państwa usunięto ze stanowiska w wyniku przewrotów (2005 r. i 2010 r.).