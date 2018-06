"Zaraz się rozpłaczę". Kim Kardashian opowiada, jak "zmieniła życie jednej osoby"

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Kim Kardashian: zmieniliśmy życie tej osoby

08.06 | Kim Kardashian w wywiadzie dla telewizji CNN zrelacjonowała swoją emocjonalną rozmowę telefoniczną z Alice Johnson - kobietą skazaną na dożywocie za pomoc w handlu narkotykami. Celebrytka zaangażowała się w kampanię zwolenników darowania kary 62-letniej kobiecie i podczas swojego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem przekonała go do ułaskawienia Alice.

