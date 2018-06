Kim na spotkaniu z premierem Singapuru. "Cały świat się przygląda"

Cały świat przygląda się historycznemu szczytowi Korei Północnej i USA - powiedział w niedzielę północnokoreański przywódca Kim Dzong Un podczas spotkania z premierem Singapuru Lee Hsien Loongiem. We wtorek Kim ma się tam spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Lee przyjął Kima w pałacu prezydenckim kilka godzin po jego przylocie do Singapuru. Podczas spotkania Kim, ubrany w ciemny garnitur w stylu Mao Zedonga, szeroko uśmiechał się, pozując do zdjęć, i ściskał dłonie przedstawicielom singapurskiego rządu.

Źródło: PAP/EPA/ / Wallace Woon Kim Dzong Un spotkał się z premierem Singapuru

Oczy świata zwrócone na Singapur

Miasto jak twierdza. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed szczytem W związku ze... czytaj dalej » - Cały świat przygląda się historycznemu szczytowi pomiędzy KRLD a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a dzięki waszym szczerym wysiłkom (...) mogliśmy zakończyć przygotowania do historycznego szczytu - powiedział Kim, dziękując Lee za organizację wydarzenia.

Po krótkim spotkaniu w pałacu prezydenckim kolumna samochodów przewożąca Kima i jego delegację wyruszyła z powrotem do hotelu St. Regis w centrum miasta, gdzie północnokoreański przywódca się zatrzymał.

Premier Lee ma się w poniedziałek spotkać również z prezydentem Donaldem Trumpem, który przybędzie do Singapuru w niedzielę wieczorem czasu lokalnego.

"Jestem w drodze do Singapuru, gdzie mamy szansę na osiągnięcie prawdziwie cudownego wyniku dla Korei Północnej i Świata" - napisał Trump na Twitterze po opuszczeniu szczytu G7 w Kanadzie, skąd leci bezpośrednio do Singapuru. "To z pewnością będzie ekscytujący dzień i wiem, że Kim Dzong Un będzie pracował bardzo ciężko, by zrobić coś, co rzadko było wcześniej robione" – dodał amerykański prezydent.



I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 czerwca 2018

Papież modlił się za "pozytywny przebieg" rozmów Trumpa z Kimem Papież Franciszek... czytaj dalej »

Historyczny szczyt

Wyczekiwany szczyt Trump-Kim rozpocznie się we wtorek rano w luksusowym hotelu Capella na wyspie Sentosa w południowej części Singapuru. Głównym tematem będzie denuklearyzacja Korei Północnej, która w ubiegłym roku ogłosiła się mocarstwem atomowym zdolnym do ataku jądrowego na całe kontynentalne terytorium USA.

Do Singapuru przybyła w niedzielę również delegacja urzędników japońskich, którzy będą prowadzili ścisłą komunikację z przedstawicielami USA w sprawie szczytu - podała agencja Kyodo.