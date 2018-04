Dyktator odwiedził rannych w wypadku. "Nie mógł opanować smutku"

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Dialog między Koreami. "Mamy nadzieję, że rozmowy przybliżą...

Koreańczycy z północy o tym, co dzieje się na świecie, codziennie dowiadywali się od swoich sąsiadów z południa. Gigantyczne głośniki ustawione na granicy przekazywały codzienne informacje, przedstawiały też prawdę o reżimie. Teraz - pierwszy raz od dwóch lat - zamilkły. Wszystko w ramach odwilży między Pjongjangiem a Seulem. Północ i Południe zasiądą do wspólnych rozmów i negocjacji. Dla dziesiątek tysięcy rodzin, rozdzielonych przez wojnę, może być to ostatnia szansa, by zobaczyć bliskich, z którymi nie mają kontaktu od niemal 70 lat. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

