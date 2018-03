Video: Reuters TV

Saakaszwili: kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie

13.02 | - To, co wydarzyło się po stronie ukraińskiej było absolutnie skandaliczne. To było nielegalne porwanie - powiedział Micheil Saakaszwili. Dodał, został "bardzo dobrze przyjęty przez polską stronę". - Polacy są bardzo dobry i jestem im za to wdzięczny. Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie. Będę walczył do końca - podkreślił. Zapowiedział, że we wtorek wyda oświadczenie.

