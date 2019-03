Aż 39 kandydatów. Ukraińcy wybierają prezydenta

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Co 30 sekund Ukrainę opuszcza jedna osoba, która wyjeżdża na Zachód do pracy. Takie dane pokazuje strona zbierająca dane o imigrantach zarobkowych. W tym momencie już 12 procent Ukraińskiego PKB stanowią pieniądze przysyłane z zagranicy. Jednym z głównych kierunków jest cały czas Polska, bo u nas płace są co najmniej trzy razy wyższe. Rąk do pracy potrzebują też Niemcy, którzy chcą otworzyć rynek dla Ukraińców. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

