Karma wraca. Złośliwy kierowca poniósł konsekwencje

Kierowca ciężarówki z Ottawy w Kanadzie celowo wjeżdżał w kałuże, by ochlapać idących chodnikiem pieszych. Wyczyny złośliwego kierowcy zarejestrowała kamera samochodu jadącego przed nim. Film trafił do sieci, gdzie zobaczyło go kilkaset tysięcy osób. Kierowca miał pecha, gdyż wśród widzów znalazł się również jego przełożony. Szefowi nie spodobało się zachowanie podwładnego. Mężczyzna stracił pracę.