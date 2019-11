"Były rzeczy, które mogłam zrobić lepiej". Fujimori na wolności, ale wciąż czeka na proces

Video: Reuters TV

Reuters: były prezydent Peru próbował się zabić w trakcie...

17.04 | Były prezydent Peru Alan Garcia targnął się na życie, gdy w środę rano do jego domu w Limie przybyła policja, by aresztować go w ramach dochodzenia dotyczącego korupcji - poinformowały źródła w policji cytowane przez agencję Reutera.

»