Komisja Europejska: Polska powinna przedstawić raport. Wyznaczono termin

Do 17 stycznia 2019 roku Polska powinna przedstawić raport w sprawie wdrożenia nakazu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – poinformował na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. - Będziemy kontynuować dialog z Polską - zapewnił.

Wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis poinformował na konferencji prasowej w Brukseli, że do 17 stycznia 2019 roku Polska powinna przedstawić raport w sprawie wdrożenia nakazu Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) dotyczącego tak zwanych środków tymczasowych. Dodał, że do tego czasu KE przedstawi ocenę nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, podpisanej w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę.

- Będziemy kontynuować dialog z Polską ws. praworządności w ramach procedury artykułu 7 unijnego traktatu - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Dombrovskis nie odpowiedział na pytanie, czy KE zamierza wycofać skargę z TSUE w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym po tym, gdy prezydent Andrzej Duda podpisał jej nowelizację.

Dombrovskis nie odpowiedział na pytanie, czy KE zamierza wycofać skargę z TSUE w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym po tym, gdy prezydent Andrzej Duda podpisał jej nowelizację.

Timmermans przedstawił sytuację

Wcześniej w środę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans na cotygodniowym spotkaniu komisarzy przedstawił sytuację dotyczącą praworządności w Polsce.

Jak relacjonował Dombrovskis, Timmermans "mówił o środkach dyscyplinarnych podjętych względem pewnych sędziów (w Polsce – red.), którzy skierowali zapytanie prejudycjalne do TSUE".

Timmermans odniósł się w ten sposób do wezwania polskich sędziów przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w związku z zadanymi pytaniami prejudycjalnymi. Sędziowie Ewa Maciejewska i Igora Tuleya zostali wezwani w charakterze świadków, by wyjaśnić - jak stwierdzono w piśmie - "możliwy eksces orzeczniczy", polegający na zwróceniu się przez sądy, w których orzekają "z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

Zgodnie z tym artykułem sądy powszechne państw członkowskich mogą zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli mają wątpliwości co do wykładni unijnego prawa. Wówczas trybunał w trybie prejudycjalnym orzeka nie tylko o wykładni traktatów, ale także o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.

Timmermans w środę informował również o wyniku trzeciego wysłuchania Polski w ramach procedury z artykułu 7 traktatu unijnego, które odbyło się na posiedzeniu Rady do spraw Ogólnych – wskazał Dombrovskis podczas konferencji. Trzecie wysłuchanie Polski w ramach procedury z artykułu 7 odbyło się 11 grudnia.

Ustawa podpisana, Komisja Europejska przyjęła do wiadomości

W wtorek rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa zaznaczyła, że KE przyjęła do wiadomości fakt podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Zwracamy jednak uwagę, że ustawa musi zostać jeszcze opublikowana, by mogła wejść w życie - wskazała.

W środę po południu nowelizacja nie była jeszcze opublikowana w Dzienniku ustaw.

Andreewa dodała, że KE przyjęła też do wiadomości podjętą 17 grudnia ostateczną decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zobowiązaniu Polski do zawieszenia przepisów ustawy o SN. Wskazała, że w ten sposób TSUE zgodził się z wnioskiem Komisji Europejskiej w tej sprawie.

TSUE podtrzymuje decyzję o zawieszeniu przepisów o SN

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w poniedziałkowym, ostatecznym orzeczeniu w sprawie środków tymczasowych podtrzymał decyzję o zawieszeniu polskich przepisów o Sądzie Najwyższym. Chodzi o ustawę, która zmuszała do przejścia w stan spoczynku sędziów po ukończeniu 65. roku życia.



Tym samym TSUE przychylił się do wniosku KE o przywrócenie na stanowiska sędziów, których dotyczą sporne przepisy. KE nalegała również o wstrzymane mianowania nowych sędziów na miejsca tych, którzy zostali odesłani na emeryturę. Zgodnie z tą decyzją Polska ma też wstrzymać się z powołaniem nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.



W listopadzie Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, przewidującą umożliwienie sędziom powrotu do pełnienia urzędu. W poniedziałek ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.