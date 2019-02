"Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne". Teraz chce usłyszeć, co zamierza May





W czwartek w Brukseli odbędzie się spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i premier Wielkiej Brytanii Theresy May - poinformował we wtorek rzecznik KE Margaritis Schinas.

- Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne - powiedział rzecznik KE Margaritis Schinas na konferencji prasowej.

- Czekamy jeszcze raz na to, aby usłyszeć, co ma nam do powiedzenia premier Wielkiej Brytanii - powiedział Schinas.

Rzecznik Komisji Europejskiej dodał, że dla UE tzw. backstop (mechanizm awaryjny dotyczący granicy irlandzkiej w porozumieniu z Wielką Brytanią o brexicie) jest "fundamentalnie ważny".



Pytany o to, czy Wielka Brytania przedstawiła jakieś nowe, alternatywne propozycje dla rozwiązania kwestii backstopu, a jeśli nie, to czy KE spodziewa się, że zamierza takie przedstawić, odpowiedział:



- Zobaczymy, jak rozwinie się spotkanie w czwartek. (...) Dla nas, jak wiecie, backstop, który jest częścią porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, jest jego centralnym punktem i jest fundamentalnie ważny - wskazał.



Kontrowersyjny mechanizm awaryjny (ang. backstop) dla Irlandii Północnej zakłada, że w razie braku porozumienia z UE w sprawie brexitu między Brukselą i Londynem Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i w elementach wspólnego rynku UE. Sprawia też, że mogłoby dojść do powstania tzw. granic regulacyjnych między Wielką Brytanią a wchodzącą w jej skład Irlandią Północną.