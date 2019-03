Kazachstan ma nowego prezydenta. Córka Nazarbajewa osobą numer dwa w państwie

Zaprzysiężony w środę na urząd prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ogłosił, że będzie kontynuował politykę swojego poprzednika Nursułtana Nazarbajewa. Córka Nazarbajewa, Dariga, została tymczasem nową przewodniczącą Senatu, czyli osobą zastępującą prezydenta w przypadku jego śmierci lub rezygnacji.

Dotychczasowy prezydent 79-letni Nursułtan Nazarbajew ogłosił we wtorek odejście ze stanowiska. Urząd prezydenta niepodległego Kazachstanu sprawował od grudnia 1991 roku, a więc od momentu rozpadu ZSRR. Rządził nieprzerwanie od 28 lat.

Nie podał powodów swojej decyzji.

Nursułtan wskazał następcę

W środę na urząd prezydenta zaprzysiężony został dotychczasowy przewodniczący Senatu i były premier Kazachstanu 65-letni Kasym-Żomart Tokajew.

Ustępujący prezydent oświadczył, że pozostanie przewodniczącym krajowej Rady Bezpieczeństwa oraz szefem rządzącej Demokratycznej Partii Ludowej Nur Otan. Nursułtan sam wskazał Tokajewa na swojego następcę. Chwalił go podczas wtorkowego przemówienia, kiedy ogłaszał swoją rezygnację.

Źródło: PAP/EPA Kasym-Żomart Tokajew nowym prezydentem Kazachstanu

- [Tokajew - red.] pracuje obok mnie od pierwszych dni niepodległości Kazachstanu. Dobrze go znam. Jest to osoba uczciwa, odpowiedzialna i obowiązkowa. Popiera całkowicie politykę prowadzoną wewnątrz i na zewnątrz kraju - przekazał Nazarbajew. - Wierzę, że Tokajew to właśnie ta osoba, której możemy powierzyć rządzenie Kazachstanem - podsumował.

Córka Nazarbajewa osobą numer 2

Tymczasem nową przewodniczącą Senatu, w miejsce Tokajewa, wybrana została najstarsza córka Nursułtana Nazarbajewa, Dariga. Awans Darigi, który był pierwszą znaczącą decyzją Tokajewa po jego inauguracji, zwiększył szanse córki Nazarbajewa na zostanie kolejną następczynią - ocenia agencja Reutera.

Jak podkreślono, przewodniczący izby wyższej parlamentu Kazachstanu na mocy konstytucji zastępuje prezydenta w przypadku jego śmierci lub rezygnacji.

Możliwość przejęcia przez Darigę sterów władzy w kraju rozważana była przez ekspertów już od ubiegłej dekady, gdy założyła ona swoją własną partię polityczną - później połączoną z kierowaną przez ojca Nur Otan.

Źródło: FORUM Dariga Nazarbajewa została przewodniczącą Senatu Kazachstanu