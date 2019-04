Reuters: System kierował dziób boeinga ku ziemi. Po wyłączeniu wracał do pracy





W Boeingu 737 MAX linii Ethiopian Airlines, który rozbił się 10 marca, automatyczny system zapobiegający utracie siły nośnej ponawiał kierowanie dziobu samolotu w dół po tym, jak piloci go wyłączyli - informuje w środę Reuters, powołując się na własne źródła. System ten miał, w niewyjaśnionych okolicznościach, uaktywniać się jeszcze cztery razy.

MCAS wracał do pracy

Reuters w środę powołuje się na dwóch anonimowych rozmówców "zaznajomionych ze sprawą" i udostępnia nowe szczegóły na temat okoliczności katastrofy.

Obecnie eksperci wskazują wadliwe działanie automatycznego systemu MCAS, mającego zapobiegać przeciągnięciu (utracie siły nośnej poprzez zbyt gwałtowne wznoszenie się) jako najbardziej prawdopodobną przyczynę dwóch katastrof Boeingów 737 MAX 8 - w październiku 2018 roku w Indonezji i w marcu 2019 roku w Etiopii.

Zwykle, jak zauważa Reuters, system ten po uaktywnieniu stara się jedynie wyrównać lot i sprawić, by maszyna leciała na stałej wysokości. W przypadku badanej katastrofy w Etiopii wadliwe działanie MCAS miało jednak sprawić, że kierował on samolot w dół, ku ziemi.

Nie jest jasne, w jakich okolicznościach system się ponownie uaktywniał - czy to piloci uruchamiali go ponownie, czy też system uruchamiał się samoczynnie. Ta druga możliwość, według jednego z rozmówców agencji, ma obecnie być badana przez śledczych.

Procedury dla pilotów przewidują, że w przypadku konieczności wyłączenia MCAS system ten powinien pozostać wyłączony do końca lotu - piloci nie powinni go już uruchamiać ponownie.

Gazeta "Wall Street Journal" informowała wcześniej, że piloci początkowo przestrzegali procedur postępowania awaryjnego dostarczonego przez koncern Boeing, lecz później odeszli od nich, walcząc o odzyskanie kontroli nad samolotem.

Rzeczniczka Boeinga odmówiła skomentowania tych informacji.

Źródło: PAP / Małgorzata Latos Katastrofa lotnicza w Etiopii

Uziemiony bestseller

Koncern Boeing zapowiedział aktualizację oprogramowania systemu MCAS we wszystkich samolotach tego typu, aby zapobiegać zbyt łatwemu włączaniu się go i uczynić go prostszym do kontrolowania przez pilotów, a także zainstalować we wszystkich samolotach 737 MAX specjalną lampkę ostrzegawczą, która sygnalizuje nieprawidłowe działanie systemu MCAS. Do tej pory taka sygnalizacja była opcjonalnym elementem wyposażenia samolotów tego typu i była dodatkowo płatna.

Po wypadku w Etiopii władze lotnicze i sami przewoźnicy na całym świecie zdecydowali o uziemieniu tego modelu samolotu - do tej pory bestsellera Boeinga. Amerykański koncern dostarczył ich około 370 i miał złożone zamówienia na ponad 4600 kolejnych maszyn modelu MAX.