Statek z turystami zatonął w Tajlandii





Foto: PAP/EPA/STR | Video: Reuters Katastrofa statku pasażerskiego w Tajlandii. Co najmniej 10 osób nie żyje, a około 45 zaginęło

Co najmniej 10 osób nie żyje, a około 45 uznaje się za zaginione po zatonięciu statku z chińskimi turystami u wybrzeży tajlandzkiej wyspy Phuket na Morzu Andamańskim - poinformowała w piątek marynarka wojenna Tajlandii.

W Indonezji zatonął kolejny prom. Wśród ofiar dzieci Co najmniej 34... czytaj dalej » Wszystkie ofiary śmiertelne to turyści z Chin, którzy wybierali się na nurkowanie. Poprzedni bilans, podany w czwartek wieczorem, mówił o jednej osobie, która poniosła śmierć.

- Niektóre zwłoki nurkowie znaleźli we wraku statku, podczas gdy inne unosiły się na wodzie - poinformował przedstawiciel marynarki, Narong Aurabhakdi.



Statek, który na pokładzie miał 105 osób, w tym 93 turystów, 11 członków załogi i jednego przewodnika, wywrócił się w czwartek wieczorem podczas sztormu i zatonął w okolicy wyspy Hae, 10 kilometrów na południe od Phuket. Wysokość fal dochodziła do pięciu metrów.



Chińskie władze przekazały, że do Tajlandii w związku z wypadkiem udała się delegacja MSZ ChRL.



Również w czwartek w okolicy wyspy Mai Ton, na południowy wschód od Phuket, zatonęła inna łódź. Jak poinformowały lokalne władze, uratowano wszystkie 42 osoby znajdujące się na jej pokładzie.



W Tajlandii trwa obecnie pora deszczowa, która zwiększa ryzyko żeglugi.