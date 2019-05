"Nie uruchomiono klap skrzydeł". Rosyjski urząd opisał działania załogi samolotu

Foto: Reuters TV Video: tvn24

Grzegorz Brychczyński o katastrofie samolotu w Moskwie

06.05 | Samolot, który podczas awaryjnego lądowania uderzył w pas lotniska w Moskwie i stanął w płomieniach, tuż po starcie stracił łączność radiową z kontrolą lotów - wynika z pierwszych ustaleń. - Jedynym kontaktem z ziemią był kod wysyłany za pomocą transpondera - wyjaśniał we "Wstajesz i wiesz" ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. Jego zdaniem jednym z dwóch sygnałów pozycjonujących, które nadał wtedy pilot, było "7700, czyli seven seven - go to heaven".

