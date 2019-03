Stracono łączność, doszło do katastrofy. "Nikt z obecnych na pokładzie nie przeżył”

Samolot etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines rozbił się w drodze do stolicy Kenii, Nairobi. Rzecznik przewoźnika potwierdził, że maszyna ze 149 pasażerami i ośmioma członkami załogi na pokładzie uderzyła w ziemię. Jak przekazała państwowa telewizja, nikt nie przeżył katastrofy.

Linie lotnicze poinformowały, że Boeing 737 rozbił się po starcie niedaleko miasta Debre Zeit (dawniej Bishoftu), około 60 km na południowy wschód od stolicy Etiopii. Maszyna leciała do stolicy Kenii, Nairobi.

"Nikt z obecnych na pokładzie nie przeżył" - poinformowała państwowa telewizja, powołując się na źródło w liniach lotniczych Ethiopian Airlines. Jak dodano, samolotem lecieli obywatele 33 państw. Nie ujawniono narodowości pasażerów.

Do katastrofy doszło w niedzielę rano. Rzecznik linii lotniczych przekazał, że o godzinie 8.44 czasu lokalnego (6.44 w Polsce) - sześć minut po starcie maszyny - lotnisko straciło łączność z załogą samolotu.

Przyczyna wypadku nie jest znana.

Etiopskie linie lotnicze poinformowały, że trwają akcje ratownicza i poszukiwawcza. "Na razie nie mamy informacji ani o ocalałych, ani o możliwych ofiarach" - podano w oświadczeniu. "Na miejsce wypadku wysłano personel Ethiopian Airlines, który zrobi wszystko, co możliwe, aby pomóc służbom ratunkowym" - dodano.

Premier składa kondolencje

Kancelaria premiera Etiopii podała jako pierwsza informacje o tym, że samolot się rozbił i że są ofiary śmiertelne. Po chwili kancelaria złożyła kondolencje rodzinom ofiar katastrofy, nie ujawniając jednak więcej szczegółów. Nie podano wówczas także, ile osób zginęło.

"Kancelaria premiera, w imieniu rządu i obywateli Etiopii, chciałaby wyrazić swoje najgłębsze kondolencje rodzinom, które straciły bliskich w samolocie Boeing 737 etiopskich linii lotniczych, który leciał dziś (w niedzielę) rano do Nairobi w Kenii" - przekazała kancelaria na Twitterze.



The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 marca 2019

Największy afrykański przewoźnik

Państwowe linie Ethiopian Airlines są jednym z największych przewoźników na kontynencie afrykańskim pod względem wielkości floty. Linie informowały, że w zeszłym roku miały przewieźć 10,6 mln pasażerów. To też jeden z niewielu przewoźników w Afryce, oferujący loty poza kontynent.

Jak pisze BBC, Ethiopian Airlines cieszy się dobrą reputacją w kwestii bezpieczeństwa. W przeszłości miały jednak miejsce katastrofy z udziałem samolotów tej linii.



Do ostatniej doszło w 2010 roku. Etiopska maszyna rozbiła się wtedy nad Morzem Śródziemnym, zaraz po starcie z lotniska w Beirucie. Zginęło wówczas 90 osób.



Samolot rozbił się w pobliżu miasta Debre Zeit