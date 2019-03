Słowacki polityk stracił w katastrofie żonę, córkę i syna

Foto: Reuters Video: tvn24

Wojciech Łuczak o Boeingu 737 MAX 8

10.03 | Samolot, który rozbił się w niedzielę w Etiopii to najnowszy model Boeinga 737 - MAX 8. Do katastrofy z udziałem takiej samej maszyny doszło w ubiegłym roku w Indonezji. Eksperci zwracają uwagę na specyficzny system w tym modelu, który - jak wskazują - może doprowadzić do sytuacji "siłowania się załogi z komputerem".

