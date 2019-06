Foto: 2019 Cabel News Network All Right Reserved Video: 2019 Cabel News Network All Right Reserved

Katastrofa samolotu na Long Island. Przeżył tylko pies

09.06 | Mały samolot rozbił się na Long Island w Nowym Jorku. Zginęły dwie osoby będące na pokładzie. Uratował się za to lecący z nimi pies.

