"Pilot dostał zgodę na zawrócenie". Nowe informacje o katastrofie boeinga

Pilot etiopskiego boeinga 737 MAX, który w niedzielę rozbił się tuż po starcie z lotniska w Addis Abebie, zgłaszał problemy z systemem kontroli lotu i prosił o zgodę na zawrócenie samolotu - ujawnili w środę przedstawiciele Ethiopian Airlines. Dodali, że czarne skrzynki z pokładu, które mogą pomóc wyjaśnić przyczyny katastrofy, zostaną przesłane do Europy i tam zbadane.

Przyczyny niedzielnej katastrofy, w której życie straciło 157 osób, pozostają tajemnicą. Na jaw wychodzą jednak kolejne szczegóły, które mogą przybliżyć śledczych do jej wyjaśnienia.

Pilot zgłaszał problemy

W środę firma Ethiopian Airlines potwierdziła pojawiające się wcześniej doniesienia, według których przed tragedią pilot etiopskiego boeinga 737 MAX zgłaszał problemy z systemem kontroli lotu i prosił o zgodę na zawrócenie samolotu.



- W istocie on nawet dostał zgodę na zawrócenie - powiedział Reutersowi rzecznik linii Asrat Bagashaw.

Dodał, że pilot przeszedł dodatkowe szkolenia zorganizowane po tym, jak pod koniec października zeszłego roku doszło do bardzo podobnej katastrofy tego samego modelu samolotu w Indonezji.

Czarne skrzynki zostaną przesłane do Europy

Bagashaw powiedział też, że dwie czarne skrzynki z rozbitego samolotu zostaną wysłane do analizy do Europy, gdyż w Etiopii nie ma odpowiedniego sprzętu.

Postanowiono, że trafią do Niemiec, gdzie zostaną przeprowadzone badania.

Kolejne boeingi uziemione

Fakt, że był to już drugi w ciągu pięciu miesięcy poważny wypadek tego typu samolotu - który wszedł do komercyjnego użytku niespełna dwa lata temu - spowodował, że szereg państw i linii lotniczych podjęło decyzję o wstrzymaniu lotów tego modelu bądź zamknięciu dla nich przestrzeni powietrznej.



Wśród krajów, które uczyniły to w środę są Norwegia, Tajlandia, Egipt, Nowa Zelandia i Liban. Ponieważ wcześniej to samo zrobiły m.in. Unia Europejska, Chiny, Australia, Indonezja, Indie czy Turcja, oznacza to, że uziemionych jest obecnie ok. dwie trzecie ze wszystkich 371 egzemplarzy boeinga 737 MAX będących w eksploatacji. Boeing ma zamówienia na dostarczenie ok. 5000 kolejnych sztuk.

Ethiopian Airlines zamówiły 30 maszyn

Jak oświadczył Bagashaw, linie Ethiopian Airlines zamówiły 30 takich samolotów, z czego na razie odebrały pięć. Dopiero po wstępnych ustaleniach co do przyczyn katastrofy firma zdecyduje, czy zrezygnować z pozostałych.

Prezes zarządu Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam oświadczył w środę, że wszystkie samoloty Boeing 737 MAX 8 powinny zostać uziemione, dopóki nie zostanie potwierdzone, iż są one bezpieczne.