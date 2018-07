Katalońscy politycy przewiezieni do Barcelony, żeby być bliżej rodzin

Sześcioro z dziewięciorga katalońskich polityków proniepodległościowych, w tym były wicepremier Katalonii Oriol Junqueras, zostało przewiezionych z aresztów w Madrycie do ośrodków w okolicach Barcelony - podała w środę agencja AP.

Polityków przewieziono do Katalonii, by mogli być bliżej rodzin. Nowy premier Katalonii chce jak najszybszego spotkania z nowym premierem Hiszpanii Quim Torra, nowy... czytaj dalej »

Oprócz Junquerasa chodzi o ministrów zdymisjonowanego w październiku ubiegłego roku przez władze w Madrycie rządu Katalonii - Raula Romevę i Dolors Bassę - oraz przywódców organizacji separatystycznych Jordiego Cuixarta i Jordiego Sancheza, a także byłą przewodniczącą katalońskiego parlamentu Carme Forcadell.

Są oni objęci śledztwem w sprawie próby oderwania się Katalonii od Hiszpanii. Zarzuca się im rebelię, działalność wywrotową i malwersację, za co może im grozić do 30 lat więzienia.



W najbliższych dniach do Katalonii mają również zostać przewiezieni pozostali objęci śledztwem i przebywający w areszcie w Madrycie członkowie byłego rządu Katalonii: Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull.

Ukłon hiszpańskiego rządu?

Sąd Najwyższy Hiszpanii nie ma wątpliwości co do Puigdemonta Były kataloński... czytaj dalej » Krok ten oceniany jest jako ukłon ze strony hiszpańskiego rządu centralnego w kierunku skonfliktowanych z Madrytem władz Katalonii. Na 9 lipca zaplanowane jest spotkanie nowych premierów - rządu centralnego Pedro Sancheza i regionalnego rządu Katalonii Quima Torry.



Jednak kataloński premier zaprzeczył w środę sugestiom, że na linii Barcelona-Madryt doszło do ocieplenia stosunków. Podkreślił, że do transferu aresztowanych doszło na mocy prawa i "nie podlega on żadnym negocjacjom". - Konflikt z Madrytem jest polityczny, a nie prawny - dodał Torra.

Premier Katalonii zapowiedział udział w zaplanowanym na środę wieczorem marszu organizowanym przez działaczy proniepodległościowych przez ośrodkiem w Lledoners, pod Barceloną, gdzie przewieziono aresztowanych.

Aresztowani za niepodległość

Pozostają oni w areszcie od października 2017 roku w następstwie jednostronnego ogłoszenia przez kataloński parlament niepodległości tego hiszpańskiego regionu. Wówczas centralny rząd Hiszpanii opublikował przepisy o dymisji gabinetu ówczesnego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, rozwiązał regionalny parlament i przejął kontrolę nad Katalonią.