Rząd w Katalonii dostał dobę na usunięcie symboli separatystów

Państwowa Komisja Wyborcza Hiszpanii (JEC) skierowała do szefa autonomicznego rządu Katalonii nakaz usunięcia z budynków publicznych symboli separatystycznych. Premier Quim Torra zostanie ukarany, jeśli w ciągu 24 godzin nie spełni tego polecenia.

W skierowanym do Torry piśmie władze komisji zapowiedziały, że odmowa zdjęcia separatystycznych symboli zostanie uznana za przestępstwo po upływie 24 godzin od otrzymania przez premiera Katalonii pisma. Tysiące Katalończyków na ulicach Madrytu Ponad 30 tysięcy... czytaj dalej »

"Odmowa wykonania polecenia JEC oznaczać będzie nieposłuszeństwo wobec naszej instytucji" - napisały władze państwowej komisji wyborczej, wskazując, że usunięcie symboli separatystycznych z budynków publicznych jest konieczne w związku z zaplanowanymi na 28 kwietnia wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii.

Sędziowie JEC wskazali, że w przypadku kolejnej odmowy przez Torrę wypełnienia nakazu sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Jeśli premier Katalonii nie uruchomi procedury usunięcia separatystycznych symboli, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 300 do 3000 euro. Będzie mógł też w ciągu 20 dni odwołać się od nakazu komisji wyborczej do Sądu Najwyższego Hiszpanii.

"To jest śmieszne żądanie"

Poniedziałkowe pismo JEC jest drugim, jakie komisja skierowała do premiera Katalonii, nakazując jego rządowi usunięcie symboli separatystycznych z budynków publicznych w tym północno-wschodnim regionie Hiszpanii. 11 marca Torra dostał dwie doby na spełnienie polecenia JEC, ale jego gabinet odmówił wykonania polecenia.

- To jest śmieszne żądanie, próbujące ograniczyć swobodę wypowiedzi, używanie przez obywateli określonych kolorów i korzystanie z ich praw (…). Zdaje się, że komuś przeszkadza, że partie opowiadające się za prawem do samostanowienia Katalończyków mogą używać takich słów jak wolność czy demokracja - powiedziała w środę rzeczniczka katalońskiego rządu Elsa Artadi.

Premier zgłoszony do prokuratury

Madryt nakazuje Katalonii usunięcie żółtych wstążek Hiszpańska... czytaj dalej » W piątek rząd Hiszpanii poinformował, że nie podejmie na terenie Katalonii żadnych działań związanych z usuwaniem separatystycznych symboli z regionalnych budynków publicznych. Wicepremier Carmen Calvo zaprzeczyła też, iż socjalistyczny gabinet Pedro Sancheza planuje zgłosić nieposłuszeństwo gabinetu Torry do prokuratury.

Jednak tego samego dnia złamanie prawa przez Quima Torrę zgłosiła do prokuratury partia Ciudadanos.

Żółta wstążka stała się symbolem solidarności z osadzonymi w więzieniach od listopada 2017 r. dziewięcioma separatystycznymi politykami z Katalonii. Ich proces, w związku z organizacją nielegalnego regionalnego referendum niepodległościowego w 2017 r., rozpoczął się w lutym tego roku przed Sądem Najwyższym w Madrycie. Oskarżonymi w nim są również trzej inni politycy katalońscy, którzy pozostają na wolności.