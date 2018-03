Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Katalonii wyszło w niedzielę na ulice miast tego regionu, protestując przeciwko zatrzymaniu byłego katalońskiego premiera Carlesa Puigdemonta. Polityk został ujęty nad ranem w Niemczech.

Jedna z kilku manifestacji w Barcelonie została zwołana przed konsulatem Niemiec. Protestujący domagali się uwolnienia Puigdemonta, zatrzymanego w pobliżu niemiecko-duńskiej granicy. Wznoszono okrzyki: “Wolność!” i “Uwolnić więźniów politycznych!”.

Starcia z policją

"Katalonia już nigdy nie będzie się czuła częścią Hiszpanii". Starcia w Barcelonie Ponad 20... czytaj dalej » Według hiszpańskich mediów na ulicach katalońskiej stolicy pojawiły się w niedzielę większe niż podczas dotychczasowych manifestacji siły policyjne.

Jak ustaliła telewizja TVE24, pomimo policyjnych deklaracji o spokojnym przebiegu niedzielnych protestów w Katalonii, wieczorem funkcjonariusze interweniowali, aby usunąć siłą osoby blokujące kilka tras szybkiego ruchu w regionie.



Do przepychanek manifestantów z katalońską policją doszło też przed siedzibą przedstawicielstwa rządu Hiszpanii w Katalonii. Protestujący krzyczeli do funkcjonariuszy: "Chodźcie z nami!" i "Zdrajcy!". Wobec najbardziej agresywnych uczestników manifestacji, którzy w policjantów rzucali m.in. zapalniczkami i puszkami, użyto pałek.

Źródło: PAP/EPA/ / MARTA PEREZ Na ulice Katalonii wyszły tysiące ludzi

Uwolnić Puigdemonta

Były premier Katalonii aresztowany w Niemczech Były premier... czytaj dalej » W trakcie protestów, które poza Barceloną zorganizowano też w innych miastach regionu, między innymi w Geronie, Leridzie, Reus i Tarragonie, manifestanci domagają się wypuszczenia Puigdemonta oraz innych dziewięciu osadzonych polityków katalońskich.

Większość pikiet zorganizowano przed siedzibami przedstawicielstw hiszpańskiego rządu centralnego z inicjatywy największych katalońskich organizacji proniepodległościowych Omnium Cultural, Zgromadzenia Narodowego Katalonii (ANC) i Komitetów Obrony Republiki (CDR).



Podstawą do zatrzymania Puigdemonta, który wracał samochodem z Finlandii do Belgii, gdzie mieszkał od końca października ubiegłego roku w obawie przed aresztowaniem w Hiszpanii, był międzynarodowy nakaz aresztowania wydany ponownie w piątek przez hiszpański Sąd Najwyższy.



Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o rebelię i malwersację funduszy, jak określono wydanie przez jego gabinet środków na nieuznawane przez Madryt referendum niepodległościowe z 1 października zeszłego roku. Grozi mu do 30 lat więzienia.



Wyjazd Puigdemonta do Finlandii służył propagowaniu w tym kraju idei niepodległości Katalonii. W sobotę mimo deklaracji swojego adwokata, że zgłosi się na jednym z komisariatów, Puigdemont wyjechał niespodziewanie z Finlandii, rezygnując z wcześniej zaplanowanej podróży samolotem do Brukseli.