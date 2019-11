Eksplozja granatu w centrum miasta. Jedna osoba nie żyje, dziesiątki rannych

W wyniku ataku z użyciem granatu w stolicy stanu Dżammu i Kaszmir Śrinagarze co najmniej jedna osoba zginęła, a 34 zostało rannych - przekazała agencja Reutera, powołując się na dwóch zastrzegających sobie anonimowość urzędników.

Ranni, w tym trzech przedstawicieli indyjskich służb, trafili do lokalnych szpitali. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Do eksplozji doszło w centrum miasta.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących ataku.

Wcześniej służby informowały o 14 rannych i jednej osobie zabitej.

Napięcie w Kaszmirze

Napięcie w Kaszmirze wzrosło na początku sierpnia, gdy Indie anulowały specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir, tworząc tam terytorium związkowe o tej samej nazwie. Formalnie zintegrowało to indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

Następnie Indie wysłały do Kaszmiru dodatkowo 250 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, odcięły internet i telewizję, wstrzymały działanie telefonów. Pakistańskie media informowały o zatrzymywaniu liderów sił politycznych czy niedopuszczaniu do wystąpień nawołujących do protestów. Indie zaprzeczyły zarzutom.

W reakcji Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z Indiami, odwołał swojego ambasadora z Nowego Delhi i podjął decyzję o wydaleniu indyjskiego ambasadora z Islamabadu.

20 października żołnierze obu państw ostrzelali się nawzajem na linii rozdzielającej podlegające tym krajom części spornego regionu Kaszmir. Zginęło wówczas co najmniej dziewięć osób, w tym cywile.

Konflikt indyjsko-pakistański

Indie i Pakistan toczą spór o Kaszmir od 1947 roku, gdy brytyjskie Indie podzielone zostały na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu. Od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen, w tym dwóch z powodu Kaszmiru.

Źródło: PAP Konflikt w Kaszmirze