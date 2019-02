Kardynał Pell w areszcie. Watykan zapowiada proces kanoniczny





»

W pierwszej reakcji na decyzję sądu w Australii o aresztowaniu kardynała George'a Pella, uznanego za winnego czynów pedofilskich, Watykan ogłosił w środę, że jego sprawą zajmie się Kongregacja Nauki Wiary. Oznacza to wszczęcie procesu kanonicznego.

W wydanym oświadczeniu rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti podkreślił: "Potwierdzam, że kardynał George Pell nie jest już prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii".

Tym samym rzecznik powtórzył wcześniejszy komunikat o tym, że hierarcha uznany przez sąd w Melbourne za winnego wykorzystywania seksualnego nieletnich i osadzony w środę w areszcie stracił jedno z najważniejszych stanowisk w Kurii Rzymskiej.



Gisotti wyjaśnił też, że "po wyroku pierwszej instancji wobec kardynała Pella Kongregacja Nauki Wiary zajmie się obecnie tym przypadkiem w sposób i w czasie określonym przez normy kanoniczne". Proces może zakończyć się wydaleniem ze stanu kapłańskiego.

Proces w Melbourne dotyczy czynów pedofilskich wobec dwóch chłopców, jakich ówczesny metropolita miasta dopuścił się w 1996 roku. W środę sędzia Peter Kidd unieważnił ubiegłoroczną decyzję o wypuszczeniu kard. Pella na wolność za kaucją, co duchowny uzyskał w 2018 r. w związku z leczeniem, jakiemu się poddał.

Podczas rozprawy, jaka toczyła się przed sądem w Melbourne w środę podjęto decyzję, że duchowny, któremu postawiono 5 zarzutów molestowania seksualnego nieletnich oraz dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec trzynastolatka - ma przebywać w areszcie do 13 marca, gdy zostanie wydany ostateczny wyrok w tej sprawie.



We wtorek poinformowano, że ława przysięgłych sądu australijskiego stanu Victoria uznała kardynała Pella, mianowanego przez Franciszka w 2014 roku prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii, za winnego czynów wykorzystywania seksualnego wobec dwóch chłopców w wieku 13 lat.



Zarzuty wobec byłego metropolity Melbourne dotyczą roku 1996, gdy - według aktu oskarżenia - molestował nieletnich chórzystów w miejscowej katedrze po odprawieniu tam mszy.



77-letniemu dostojnik, do niedawna bliski współpracownik papieża, od początku odrzuca wszelkie oskarżenia i twierdzi, że jest niewinny.

Mimo tych zapewnień papież Franciszek wydał we wtorek zakaz publicznego pełnienia posługi przez kardynała Pella i jego kontaktów z nieletnimi - poinformował we wtorek rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti.

Są to "środki zapobiegawcze" zastosowane w oczekiwaniu na definitywne potwierdzenie faktów. Jak podkreślił rzecznik Watykanu, w ten sposób Stolica Apostolska przyłącza się do tego, co zadeklarował przewodniczący konferencji episkopatu Australii i przyjmuje do wiadomości wyrok pierwszej instancji w sprawie kardynała Pella.



"To wiadomość bolesna, która - czego jesteśmy świadomi - wstrząsnęła bardzo wielu osobami nie tylko w Australii" - podkreślił rzecznik. Gisotti dodał: "Jak zostało to potwierdzone przy innych okazjach, zachowujemy najwyższy szacunek dla australijskich władz sądowych".



"W imię tego szacunku oczekujemy teraz na wynik procesu apelacyjnego przypominając, że kardynał Pell zapewniał wielokrotnie o swej niewinności i ma prawo do obrony aż do ostatniej instancji" - głosi nota rzecznika.



Jak wyjaśniono w Australii, werdykt 12-osobowej ławy przysięgłych sądu stanu Victoria był jednomyślny i został wydany już w grudniu, ale ogłoszono go po dwóch miesiącach.

