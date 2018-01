Kardynał O'Malley: słowa papieża źródłem bólu dla ofiar pedofilii





Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich kardynał Sean Patrick O’Malley ocenił, że słowa papieża Franciszka o biskupie z Chile, oskarżanym o tuszowanie pedofilii, są "źródłem bólu". Według mediów kardynał z USA zdystansował się od Franciszka.

Kardynał O’Malley wydał oświadczenie po tym, gdy w czasie wizyty w Chile papież powiedział dziennikarzom, że nie widział dotąd żadnych dowodów przeciwko biskupowi tamtejszej diecezji Osorno, Juanowi Barrosowi Madridowi i że wobec niego "padają kalumnie".

Biskup Barros Madrid jest oskarżany o to, że był wspólnikiem księdza pedofila Fernanda Karadimy i pomagał tuszować jego czyny. Wierni od trzech lat domagają się odwołania biskupa Osorno, mianowanego przez Franciszka.

"To skazanie ofiar na zesłanie w niesławie"

Dwa dni po słowach papieża odniósł się do nich jeden z jego najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników oraz doradców, kardynał O’Malley z Bostonu. Stoi on na czele powołanej w Watykanie komisji do walki z pedofilią.



"Zrozumiałe jest to, że wypowiedź papieża Franciszka jest źródłem wielkiego bólu dla ofiar seksualnego wykorzystywania ze strony duchowieństwa czy innych sprawców" - napisał kardynał w nocie rozpowszechnionej przez jego archidiecezję.



Amerykański kardynał wyraził opinię, że z wypowiedzi papieża można wyciągnąć wniosek, że "jeśli nie możesz udowodnić swoich stwierdzeń, nie można ci uwierzyć". Takie słowa - ocenił O’Malley - "to porzucenie" tych, którzy "doświadczyli zasługującego na potępienie pogwałcenia ludzkiej godności" i skazanie ofiar na "zesłanie w niesławie".

"Papież uznaje upadki Kościoła"

"Nie będąc osobiście zaangażowanym nie mogę stwierdzić, dlaczego Ojciec Święty wybrał w tym momencie takie właśnie słowa"- przyznał kardyndał.

Podkreślił, że uczestnicząc w spotkaniach papieża z ofiarami pedofilii, widział jego ból. Dodał, że w opinii Franciszka "nie ma miejsca w życiu Kościoła dla tych, którzy wykorzystywali dzieci".



W czasie wizyty w Chile papież dwukrotnie jednego dnia wyraził ból z powodu skandalu pedofilii i przeprosił za niego.