Papież Franciszek zezwolił na przeniesienie ciała zmarłego w 1969 roku na wygnaniu w Rzymie czeskiego kardynała Josefa Berana do Czech.

Beran spoczął w watykańskiej bazylice św. Piotra po tym, gdy komunistyczne władze Czechosłowacji nie zgodziły się na jego pogrzeb w ojczyźnie, czego sam sobie życzył.



- Ambasador Pavel Voszalik poinformował telefonicznie o decyzji papieża (arcybiskupa Pragi) kardynała Dominika Dukę - powiedział agencji CTK rzecznik archidiecezji praskiej.



Kard. Duka przebywa obecnie za granicą i szczegóły przeniesienia zostaną uzgodnione po jego powrocie. Beran będzie pochowany zapewne w tak zwanej nowej kaplicy arcybiskupiej praskiej katedry św. Wita, a jego pogrzeb zbiegnie się z zainaugurowanymi 1 stycznia obchodami 100. rocznicy powstania państwa czechosłowackiego. Kardynał dopuszczał też możliwość pochówku w grobie swych rodziców w rodzinnym Pilźnie.