Zmarł były arcybiskup Hawany, kardynał Ortega

Były arcybiskup Hawany, kardynał Jaime Lucas Ortega, zmarł w piątek w wieku 82 lat. To on pomógł zorganizować w 1998 roku pierwszą papieską pielgrzymkę Jana Pawła II na rządzoną przez komunistów wyspę i w dużej mierze przyczynił się do odwilży w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.