Kardynał będzie sądzony w sprawie molestowania. Odrzuca oskarżenia

Kardynał George Pell stanie przed sądem oskarżony o przynajmniej jeden przypadek molestowania seksualnego - orzekła sędzia sądu magistrackiego w Melbourne Belinda Wallington. Oddaliła przy tym część pozostałych zarzutów przeciwko kardynałowi.

Kardynał Pell, który jest najwyższym rangą duchownym kościoła rzymskokatolickiego, przeciwko któremu sformułowano podobne zarzuty, stawił się osobiście w sądzie aby wysłuchać orzeczenia.



Budynek sądu, do którego przybył kardynał, był otoczony przez około 40 umundurowanych policjantów. Na Pella oczekiwali liczni dziennikarze i grupa demonstrantów, którzy wznosili wrogie okrzyki.



Kardynał miał dopuścić się molestowania seksualnego wielu osób kilkadziesiąt lat temu. Jego obrońca Robert Richter określił zarzuty jako nieprawdziwe a Pell zapowiadał, że jeśli dojdzie do procesu, to złoży oświadczenie, że jest niewinny.



Kardynał Pell, nazywany "numerem trzecim" w hierarchii dostojników Watykanu, był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka.