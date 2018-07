Kara dla działaczki ruchu antyszczepionkowego. Za fałszywe informacje

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Terapia sądowa

24.04.| Historia młodego lekarza ze Śląska, który do szczepień przekonuje. Procesuje się także, gdy ktoś z tego powodu nazywa go płatnym mordercą albo skorumpowanym konowałem. A to tylko niektóre z epitetów, jakie czyta na swój temat w Internecie. Nagonka w sieci zaczęła się dwa miesiące temu - po głośnej sprawie ze szczepionkami, które po awarii prądu powinny być zniszczone, a zostały podane dzieciom. Lekarz nie korzystał z tych szczepionek, ale na swoim profilu uspokajał rodziców, których dzieci zostały nimi zaszczepione. Co było dalej? Pokazuje Artur Zakrzewski.

