Człowiek ma znów stanąć na Księżycu. Nie było go tam 45 lat Ustanowili... czytaj dalej » Na Ziemię, po trzygodzinnym locie, powróciło trzech członków załogi ISS: rosyjski kosmonauta Aleksandr Misurkin i dwóch amerykańskich astronautów - Joseph Acaba i Mark Vande Hei.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywali 168 dni, przeprowadzając wiele doświadczeń naukowych. Na ISS pozostało trzech innych członków załogi stacji: jej dowódca, Rosjanin Anton Szkaplerow, Amerykanin Scott Tingle i Japończyk Norishige Kanai.

Dopiero w połowie marca dołączą do nich Rosjanin Oleg Artiemjew oraz Amerykanie Andrew Feustel i Richard Arnold.

Welcome home! @Astro_Sabot, @AstroAcaba and Alexander Misurkin landed back on planet Earth at 9:31pm ET after 168 days in space. Watch as they exit their spacecraft: https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/jK6OqbSWUC

— NASA (@NASA) 28 lutego 2018