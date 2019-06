Youtuber upokorzył bezdomnego. Dostał wyrok





Youtuber Kanghua Ren, znany jako ReSet, został skazany przez hiszpański sąd na 15 miesięcy więzienia za okrutny żart. W 2017 roku opublikował film, na którym dał bezdomnemu ciastko. Zamiast kremu w środku znajdowała się pasta do zębów.

21-letni Kanghua Ren, który urodził się w Chinach, a dorastał w Hiszpanii, został skazany na 15 miesięcy więzienia. Mężczyzna znany jest z prowadzenia kanału o nazwie "ReSet Fortnite" w serwisie YouTube, gdzie recenzował gry i publikował nagrania żartów, które wcześniej robił przypadkowym osobom.

Kanał "ReSet Fortnite" jest bardzo popularny w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Poczynania 21-latka obserwowało dotąd ponad milion użytkowników.

"Dzięki mnie umył zęby"

W żarcie opublikowanym w styczniu 2017 roku youtuber posunął się jednak za daleko. Na ulicach Barcelony sfilmował bezdomnego, któremu wręczył ciastko. Między herbatnikami zamiast kremu umieścił pastę do zębów. Mężczyzna, zidentyfikowany później jako około 50-letni Rumun Gheorge L., otrzymał jeszcze od youtubera banknot o nominale 20 euro (ok. 85 zł).

Bezdomny zjadł ciastko, po czym zwymiotował. - Może posunąłem się trochę za daleko, ale spójrzcie na jasną stronę tej sytuacji. Dzięki mnie umył zęby. Nie sądzę, żeby zrobił to chociaż raz, od kiedy stał się biedny - żartował na nagraniu Kanghua.

Próba przekupstwa i wyrok

Głupie pomysły i wulgarne treści. Patostreamy docierają do dzieci Coraz bardziej... czytaj dalej » Film wywołał oburzenie wśród internautów i został usunięty po kilku dniach. ReSet odnalazł bezdomnego mężczyznę i próbował przekupić jego siostrę kwotą 300 euro (ok. 1300 zł), aby uniknąć kroków prawnych z jej strony. Jego działania nie przyniosły skutku i sprawa trafiła do sądu.

O wyroku hiszpańskie media zostały poinformowane w piątek 31 maja. 21-latek został skazany na 15 miesięcy więzienia za "wyrządzenie szkody moralnej". Musi też wypłacić swojej ofierze odszkodowanie w wysokości 20 tysięcy euro (ok. 85 tysięcy złotych). Kanghua Ren otrzymał również zakaz prowadzenia kont w serwisach społecznościowych przez kolejne pięć lat.

"Ludzie to lubią"

Uzasadniając wyrok, sędzia Rosa Aragonés stwierdziła, że ReSet "dręczył i poniżył dużo starszego od siebie bezdomnego człowieka, który zmagał się z alkoholizmem". Sędzia zaznaczyła, że nie był to jednorazowy wybryk, a 21-latek ma skłonność do "okrutnych zachowań" i "żerowania na bezbronnych osobach".

Według sądu celem działania 21-latka było "zyskanie uwagi widzów" oraz "zwiększenie przychodu z reklam, wyświetlanych razem z filmem".

"Zrobiłem to dla widzów. Ludzie lubią oglądać takie chore rzeczy" - skwitował ReSet w sądzie.

Jak donosi "The New York Times" - mało prawdopodobne jest, żeby youtuber trafił za kratki. Hiszpańskie prawo pozwala bowiem na zawieszenie kary, w przypadku osób wcześniej niekaranych, skazanych na mniej niż dwa lata więzienia.

