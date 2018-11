Wybory szefa Interpolu. USA wolą Koreańczyka zamiast Rosjanina

Stany Zjednoczone popierają kandydaturę na szefa Interpolu Kim Dzong Yanga z Korei Południowej - ogłosił we wtorek Mike Pompeo, sekretarz stanu USA. Tym samym Waszyngton wypowiedział się przeciwko kandydaturze na to stanowisko Rosjanina Aleksandra Prokopczuka.

- Stanowczo popieramy Kim Dzong Yanga, obecnego pełniącego obowiązki szefa organizacji - powiedział dziennikarzom Pompeo.

- Zachęcamy wszystkie kraje i organizacje, wchodzące w skład Interpolu i szanujące praworządność, by wybrały lidera wiarygodności i uczciwości, [cech - przyp. red.], które odzwierciedlają ten jeden z najważniejszych światowych organów egzekwowania prawa. Wierzymy, że taki będzie pan Kim - wskazał Pompeo.

"Rosyjski rząd nadużywa procedur Interpolu dla prześladowania swych politycznych przeciwników" - napisał z kolei we wtorek na Twitterze rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Garrett Marquis.



The United States strongly endorses Kim Jong Yang, a South Korean member of the INTERPOL Executive Committee who is serving as Acting President. As recent events show, the Russian government abuses INTERPOL’s processes to harass its political opponents. (1/2) — Garrett Marquis (@GMarquis45) 20 listopada 2018

"To tak, jakby postawić lisa na straży kurnika"

Wcześniej czterech senatorów amerykańskich reprezentujących obie partie, Demokratyczną i Republikańską, opublikowało apel, w którym wezwało administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, by sprzeciwiła się kandydaturze Prokopczuka.

"To tak, jakby postawić lisa na straży kurnika" - oświadczyli autorzy listu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił we wtorek, że list jest ingerencją w procesy wyborcze w tej organizacji. "Możliwe przewodniczenie Rosji w Interpolu jest absurdem i przeczy celom organizacji" Ukraina może... czytaj dalej »

Krytycy Kremla zwracają uwagę, że Prokopczuk, dotychczasowy wiceszef organizacji, jest osobą z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina.

Sprzeciwiają się kandydaturze

W poniedziałek Ukraina zagroziła, że zrezygnuje z członkostwa w Interpolu, jeśli na jego czele stanie przedstawiciel Rosji. Dzień później MSW w Wilnie ogłosił, że Litwa zagłosuje przeciwko kandydaturze Rosjanina na stanowisko szefa Interpolu, a litewski Sejm przyjął rezolucję, w której zapowiedział, że w przypadku wyboru Prokopczuka Litwa rozważy wyjście z tej organizacji. Tego samego dnia rzeczniczka MSW Rosji Irina Wołk oceniła, że próby wpływania na wybór szefa Interpolu oraz upolitycznienie tego procesu są "niedopuszczalne".

Nowy szef Interpolu, międzynarodowej organizacji policyjnej, ma zostać wybrany w środę w Dubaju.

Poprzedni szef tej instytucji, Chińczyk Meng Hongwei, w październiku podał się do dymisji. W jego kraju poinformowano, że toczy się przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem o przyjmowanie łapówek.