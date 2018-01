Foto: Florian Wieser / EPA/ pap Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

16.10.2017

- Austria może stać się bardzo ważnym sojusznikiem dla Orbana i Kaczyńskiego. To nie ulega wątpliwości - tak Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji Batorego, skomentował wyniki niedzielnych wyborów w Austrii. Jego zdaniem 31-letni lider zwycięskiego ugrupowania Sebastian Kurz wybrał bardziej prawicowy elektorat, chcąc zapewnić zwycięstwo swojej konserwatywnej Partii Ludowej. - On nie zmienił poglądów. On jest bardzo proeuropejski - podkreślił Smolar. W jego opinii, Wiedeń może stać się liderem dominującym w regionie, co może być problemem dla Polski. - Dla krajów będących kiedyś częścią Austro-Węgier, Austria jest naturalnym punktem ciążenia - zaznaczył.

