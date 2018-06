Ramię w ramię z Trudeau po krytyce ze strony USA

Od konserwatystów po zielonych - politycy wszystkich głównych partii kanadyjskich wyrazili w niedzielę swoje poparcie dla premiera Justina Trudeau, skrytykowanego po zakończeniu szczytu G7 przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego doradców.

Trump skrytykował Trudeau w serii tweetów opublikowanych w sobotę wieczorem po podsumowującej szczyt G7 konferencji prasowej premiera. Po tym jak Trudeau zapowiedział, że Ottawa nie odstąpi od zamiaru nałożenia na USA ceł odwetowych, Trump nazwał go "nieuczciwym i słabym", i zagroził wycofaniem poparcia dla deklaracji końcowej ze szczytu.



PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 czerwca 2018



"Trump jednym tweetem torpeduje szczyt" Po odrzuceniu... czytaj dalej » Szef Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Larry Kudlow zarzucił Trudeau, że ten zadał Stanom Zjednoczonym "cios w plecy" krytykując Trumpa już po jego odlocie z Kanady. Z kolei doradca prezydenta USA ds. handlu Peter Navarro, powiedział, że dla polityków, którzy prowadzą stosunki dyplomatyczne w złej wierze przygotowane jest "specjalne miejsce w piekle".

"Ramię w ramię" z Trudeau

Za Trudeau wstawili się politycy kanadyjskiej opozycji - od konserwatystów po zielonych.

Były konserwatywny premier Kanady Stephen Harper powiedział w niedzielnym wywiadzie dla Fox News, że nie rozumie amerykańskiej "obsesji relacjami handlowymi z Kanadą", skoro deficyt handlowy USA z północnym sąsiadem jest niewielki, a "Kanada jest największym kupcem amerykańskich towarów i usług na świecie". Harper skrytykował też pomysł Trumpa, by zaprosić prezydenta Rosji Władimira Putina z powrotem do grona przywódców liberalnych demokracji.

Lider kanadyjskich konserwatystów Andrew Sheer napisał na Twitterze, że jego partia "popiera wysiłki premiera w walce o wolny handel", a "tworząca podziały retoryka i osobiste ataki ze strony administracji USA zdecydowanie nie pomagają".

"Niedojrzałość", "zadał nam cios w plecy". Amerykanie krytykują Trudeau Doradca... czytaj dalej » Również świeżo wybrany konserwatywny premier prowincji Ontario Doug Ford, powiedział w niedzielę, że w kwestii handlu stoi z premierem "ramię w ramię".

Słowa poparcia popłynęły również od socjaldemokratów z Nowej Partii Demokratycznej i z Zielonej Partii Kanady. Liderka tej ostatniej, Elizabeth May, stwierdziła, że Trudeau dobrze radzi sobie z wybuchami i atakami Trumpa, a wszyscy kanadyjscy liderzy powinni go wspierać.

Ze strony rządu Trudeau broniła między innymi minister spraw zagranicznych Chrystia Freeland.

- Kanada nie uważa, żeby ataki ad hominem były odpowiednim czy pożytecznym sposobem prowadzenia stosunków z innymi krajami - oświadczyła. Powtórzyła też, że Kanada nie zawaha się przed wprowadzeniem zapowiedzianych taryf odwetowych na USA.