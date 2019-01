Wniosek o ekstradycję wiceprezes Huawei. Długa lista zarzutów

Kanada otrzymała formalny wniosek o ekstradycję Meng Wanzhou, wiceprezes firmy Huawei - potwierdził we wtorek minister sprawiedliwości tego kraju David Lametti.

Ministerstwo sprawiedliwości USA przedstawiło w poniedziałek firmie Huawei oraz jej wiceprezes Meng Wanzhou 13 zarzutów dotyczących łamania amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi, a także licznych oszustw, w tym bankowych, elektronicznych i kradzieży technologii.

USA stawiają zarzuty Huawei: omijanie sankcji, kradzież technologii Amerykanie na... czytaj dalej » Meng została zatrzymana 1 grudnia w Kanadzie na wniosek władz amerykańskich. Została zwolniona za kaucją i przebywa w jednym ze swoich dwóch domów w Vancouver, ale ma zakaz poruszania się poza tak zwany Lower Mainland, czyli Vancouver i okolice.

We wtorek na krótko pojawiła się w sądzie w celu zmiany warunków kaucji - sąd zgodził się, by część poręczenia majątkowego przejęły dwie osoby oddające do dyspozycji sądu swój dom oraz gotówkę. Kwota poręczenia majątkowego dla Meng wynosi 10 milionów dolarów kanadyjskich.

"Zakładniczka wojny handlowej"

Jak relacjonował na swojej stronie internetowej dziennik "The Globe and Mail", sędzia William Ehrcke powiedział, że nie wie, jak długo potrwa rozpatrywanie sprawy Meng, mogą to być nawet "miesiące lub lata".

Minister Lametti zwrócił uwagę, że procedury zajmują wiele czasu. - Podejmę decyzję na końcu całego procesu, jeżeli i tylko jeżeli będzie rzeczywiste postanowienie o ekstradycji. Będę miał ostatnie słowo w sprawie wykonania tego postanowienia - powiedział.

Sąd zajmie się ponownie wnioskiem ekstradycyjnym Meng 6 marca.

Prawnik Meng, Reid Weingarten uważa, że jego klientka stała się "zakładniczką" wojny handlowej między Chinami a USA.

Źródło: Darryl Dyck/CP/ABACAPRESS/EPA/PAP Meng Wanzhou

Konflikt z Chinami

Kanadyjczyk skazany na karę śmierci w Chinach sam napisał apelację Przekazanie... czytaj dalej » Jak podały kanadyjskie media, Huawei opublikowało we wtorek komunikat prasowy, w którym firma wyraziła "rozczarowanie w związku z oskarżeniami" i podkreśliła, że nic nie wie o przestępstwach popełnionych przez swoją dyrektor finansową.

"Wierzymy, że amerykańskie sądy ostatecznie dojdą do tej samej konkluzji" - napisano w komunikacie.

W grudniu, po aresztowaniu Meng, chińskie władze zagroziły Kanadzie "poważnymi konsekwencjami", jeśli nie zostanie ona natychmiast uwolniona. Kilka dni po jej zatrzymaniu aresztowano w Chinach Michaela Kovriga i Michaela Spavora, Kanadyjczyków rzekomo podejrzanych o "działalność zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu Chin".

Kilka dni temu chiński sąd podwyższył innemu obywatelowi Kanady wyrok za przemyt narkotyków, zamieniając go z 15 lat więzienia na karę śmierci. W poniedziałek Robert Schellenberg złożył apelację od tego wyroku.

W wielu krajach rośnie nieufność wobec koncernu Huawei, który jest największym producentem sprzętu telekomunikacyjnego na świecie.

USA i niektórzy ich sojusznicy podejrzewają firmę o niejawne związki z chińskim rządem i obawiają się, że może ona wykorzystywać produkowane przez siebie urządzenia do prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz Pekinu. Huawei temu zaprzecza.

Oglądaj Wideo: Reuters Wiceprezes koncernu Huawei Meng Wanzhou została zatrzymana w Kanadzie

Założycielem istniejącej od 1987 roku firmy Huawei jest Ren Zhengfei, ojciec Meng Wangzhou, obecnie jeden z stu najbogatszych ludzi na świecie. Ren Zhengfei był w przeszłości inżynierem pracującym dla chińskiego wojska.

Rozmowy w sprawie wojny handlowej

Od poniedziałku w USA przebywa wicepremier Chin Liu He. Chińska delegacja ma prowadzić rozmowy w sprawie wojny handlowej trwającej między obydwoma krajami.

Liu spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Amerykański sekretarz handlu Wilbur Ross mówił, że zarzuty dotyczące Huawei nie mają związku z negocjacjami handlowymi.