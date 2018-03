Zapadł wyrok w sprawie kanadyjskiego małżeństwa, któremu w 2016 roku odebrano dwie adoptowane dziewczynki. Sąd w Ontario uznał, że rodzice nie mieli obowiązku przekazywać dzieciom zwyczaju tak zwanego wielkanocnego królika, przynoszącego prezenty, na tej zaś podstawie odebrano im prawo do opieki nad dziećmi.

Kanadyjski sąd wydał w tym tygodniu wyrok w sprawie państwa Baars, któremu w 2016 roku, decyzją pozarządowej organizacji Children's Aid Society (CAS), działającej w całej Ameryce Północnej, odebrano dwie adoptowane dziewczynki.

Frances i Derek Baars wnieśli pozew przeciwko organizacji w kwietniu 2017 roku.

Małżeństwo twierdziło, że powodem odebrania im adoptowanych dwóch dziewczynek – trzy– i pięcioletniej - było to, że nie chcieli przekazać dzieciom opowieści o wielkanocnym króliku, który przynosi prezenty.

Wielkanocny zając problemem

Sąd Najwyższy: dobro dziecka ważniejsze od wyroku zagranicznego sądu Zagraniczny wyrok... czytaj dalej » Państwo Baars należą do Kościoła prezbiteriańskiego i utrzymują, że są bardzo religijni, a religia nie pozwala im celebrować takich zwyczajów jak Halloween lub też opowiadać o Mikołaju i króliku przynoszących prezenty.

Zgodnie ze świeckim zwyczajem w niektórych krajach w Wielkanoc królik po kryjomu przynosi dzieciom drobne upominki.

Para zeznała, że pracownik CAS, który zajmował się ich rodziną, polecił, by z okazji Wielkanocy kupili dziewczynkom odświętne sukienki, poukrywali czekoladowe jajka wokół domu i opowiedzieli o tym, jak zwierzak przychodzi co roku do dzieci z prezentami. Rodzice nie chcieli postępować wbrew swoim przekonaniom, więc odmówili spełnienia tej prośby, tłumacząc, że wielkanocny królik przynoszący prezenty nie istnieje. Chcieli jednak schować w domu upominki dla dzieci tak, by te mogły je odnaleźć. W odpowiedzi CAS poinformowała, że odbiera im dziewczynki i zakazuje adoptowania dzieci w przyszłości.

Dokumenty przedstawione w sądzie potwierdziły, że według organizacji częścią obowiązków przybranych rodziców było przekazanie dzieciom zwyczajów kultywowanych w okresie wielkanocnym i to one zdecydowały o odebraniu im opieki.

Wyrok

Kierowała dzieci do rodzin, w których były krzywdzone. Urzędniczka skazana Iwona Z., była... czytaj dalej » Wiosną 2017 roku małżeństwo odwołało się od decyzji CAS i wniosło pozew do sądu w Ontario.

Po niespełna roku zapadł wyrok. Teraz sąd uznał, że odebranie dziewczynek państwu Baars z tego powodu naruszało prawa rodziców do przekazywania im wiedzy według ich przekonań i nakazał oficjalne przeprosiny w mediach. Małżeństwo będzie się ponownie starać o adopcję.

Sędzia Andrew Goodman prowadzący sprawę ujawnił też, że dokumenty będące w posiadaniu CAS dotyczące przybranych rodziców, potwierdziły w 2016 roku, że adoptowane dziewczynki mają dobre warunki i odpowiednią opiekę. Parze mimo to odebrano dzieci. Sędzia zaznaczył, że rodzice starali się o to, by przybrane dzieci cieszyły się świętami.

"Istnieją wystarczające dowody potwierdzające fakt, że dzieci zostały odebrane Baarsom z powodu odmowy przekazania lub zasugerowania przez nich, że wielkanocny królik przyniósł do domu czekoladę" - stwierdził sędzia w oświadczeniu cytowanym m.in. przez dziennik "Toronto Star".

- Respektujemy decyzję sądu i postaramy się, żeby to się więcej nie powtórzyło - powiedział Dominic Verticchio, dyrektor oddziału CAS zajmującego się sprawą małżeństwa Baarsów.

Krytykowana niekiedy za oceanem organizacja Children's Aid Society została przedstawiona w 2011 roku w filmie "Powerful As God" autorstwa Esther Buckareff. Niektóre przepytywane na potrzeby dokumentu osoby opisały ją jako organizację pozarządową posiadającą zbyt wielką autonomię w podejmowanych przez siebie decyzjach - wskazuje BBC.