Tragiczny pożar domu. Zginęło siedmioro dzieci

Agencja Associated Press pisze, że w rodzinie ofiar było siedmioro dzieci, z których najmłodsze miało trzy miesiące, a najstarsze 17 lat. Według BBC natomiast, najstarsze dziecko miało 15 lat.

Wiadomo, że żadne z nich nie przeżyło pożaru.

Do szpitala przewieziono mężczyznę i kobietę, którzy odnieśli obrażenia. Stan mężczyzny lekarze określają jako krytyczny i zagrażający życiu. Pobiegł ratować przyszłą teściową. Razem zginęli w pożarze Tragiczny pożar... czytaj dalej »

Policja nie podała tożsamości ofiar, jednak według kanadyjskiej telewizji CBS News pożar wybuchł w domu, w którym mieszkali syryjscy uchodźcy. Rodzina miała przybyć do Kanady we wrześniu 2017 roku i przenieść się na przedmieścia Halifaksu latem 2018 roku.

Telewizja CBC podkreśla na swym portalu, że był to najtragiczniejszy w skutkach pożar domu w historii Nowej Szkocji.

Nie ma na razie informacji o jego przyczynach. Lokalne władze oświadczyły o wszczęciu śledztwa w tej sprawie, zaznaczając, że obecnie jest zbyt wcześnie by mówić o przyczynach.

Kondolencje w mediach społecznościowych zamieścił premier Justin Trudeau. "Brakuje słów, gdy dzieci są nam odbierane zbyt wcześnie, zwłaszcza w takich okolicznościach, jak te. Sercem jestem z tymi, którzy przeżyli okropny pożar tego ranka w Halifaksie, oraz z bliskimi, którzy opłakują ich straszliwą stratę" - napisał.

