Improwizowana bomba, wielu rannych i dwóch podejrzanych. Wybuch w kanadyjskim mieście

Piętnaście osób zostało rannych w czwartek wieczorem czasu lokalnego w eksplozji, do której doszło w indyjskiej restauracji w mieście Mississauga w prowincji Ontario na południu Kanady - poinformowała policja. Trzy osoby są w stanie krytycznym. Policja opublikowała zdjęcia dwóch zakapturzonych podejrzanych, poszukiwanych w tej sprawie mężczyzn, którzy - jak sądzą - wysadzili w lokalu ładunek.

Wybuch spowodował ładunek wykonany metodą chałupniczą - poinformowała lokalna policja.

Jak dodano w komunikacie kilka godzin po wybuchu, została ona zdetonowana krótko po tym, jak lokal opuściło dwóch mężczyzn, którzy chwilę wcześniej do niego weszli.

"Na miejscu było dwóch podejrzanych, którzy zdetonowali improwizowany ładunek wybuchowy w restauracji" - poinformowała na Twitterze policja z regionu Peel, gdzie leży lmiasto Mississauga.



Trzy osoby ranne w eksplozji zostały zabrane do szpitala w Toronto w stanie krytycznym. Pozostałych lekko rannych przetransportowano do lokalnych szpitali.

Opublikowała również w internecie zdjęcie przedstawiające dwóch podejrzanych o przeprowadzenie zamachu mężczyzn.

Obaj podejrzani to mężczyźni mierzący około 180 centymetrów wzrostu, wiek jednego z nich oceniono na ponad 20 lat. Byli ubrani w czarne bluzy i dżinsy, mieli założone kaptury i zakryte twarze.

Kolejny atak w Kanadzie

Do ataku w Mississauga doszło miesiąc po tym, jak na przedmieściach Toronto biała furgonetka wjechała w pieszych, zabijając 10 osób i raniąc 15.

Mississauga jest szóstym co do wielkości miastem Kanady. Liczy 700 tysięcy mieszkańców. Jest położona nad jeziorem Ontario, 32 kilometry na zachód od Toronto.





Źródło: mapy Google Mississauga, Kanada