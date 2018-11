Uprowadzili uczniów i dyrektora. "Zabrano ich do lasu"





Nieznani sprawcy uprowadzili ponad 80 osób, w większości uczniów, w mieście Bamenda na północnym zachodzie Kamerunu.

Ma 85 lat. Prezydentem został po raz siódmy Rządzący od 36... czytaj dalej » Uzbrojeni sprawcy wdarli się do prezbiteriańskiej szkoły, a następnie uprowadzili uczniów w nieznane miejsce. Porwano również dyrektora szkoły, kierowcę oraz nauczyciela. - Łącznie uprowadzono ponad 81 osób, w tym dyrektora. Zabrano ich do lasu - powiedziało agencji Reutera źródło w wojsku.

Jak podaje portal Journal du Cameroun, do zdarzenia doszło w niedzielę. Według agencji Reutera uczniów porwano w poniedziałek rano.



Władze Regionu Północno-Zachodniego poinformowały, że w sprawie wszczęły działania służby bezpieczeństwa. Zaapelowano do mieszkańców o zachowanie spokoju.



Na razie nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za uprowadzenie grupy. Jak zaznacza Reuters, w anglojęzycznym regionie, w którym doszło do zdarzenia, separatyści walczą o stworzenie odrębnego państwa.



Separatyści w przeszłości zamykali szkoły i wprowadzali godziny policyjne w ramach protestu wobec francuskojęzycznego rządu. Pod koniec października rządzący od 36 lat w Kamerunie 85-letni prezydent Paul Biya został wybrany na siódmą kadencję.



Wielu mieszkańców niespokojnych anglojęzycznych regionów - Południowo-Zachodniego i Północno-Zachodniego - opuściło swoje domy w obawie przed separatystami.

Źródło: Google Maps Do uprowadzenia doszło w mieście Bamenda na północnym zachodzie Kamerunu